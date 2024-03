Alessio Falsone bestemmia ripetutamente al Grande Fratello ma gli autori fanno finta di niente | perché? – VIDEO

(Di venerdì 1 marzo 2024)ma glideldiin favore delle dinamiche che sta portando dentro la Casa più spiata d' Italia.) alma non viene squalificato Durante gli anni passati ci sono stati concorrenti esclusi dalla Casa per molto meno, inutile negarlo.si è lasciato scappare almeno tre imprecazioni chiaramente udibili ed è ancora dentro la Casa del. Il concorrente ha messo in piedi delle dinamiche e, in questo...

GF, Anita Olivieri confessa un interesse nei confronti di un concorrente: Questo sempre secondo le parole della ragazza. La persona per cui la romana vacilla (sembra aver perso la testa), risponde al nome di Alessio Falsone, il concorrente napoletano, uno degli ultimi ad ...news.fidelityhouse.eu

Mirko Brunetti non sarà più in studio Ecco cosa è accaduto mercoledì scorso durante la puntata: Gli autori hanno evidenziato in più momenti che c’è un forte feeling tra la salernitana e la new entry Alessio Falsone. Il milanese sembra proprio essere stato chiamato dagli autori per gettare ...ilvicolodellenews

GF, Alessio è al centro di un triangolo tra Perla e Anita: il passato e la fidanzata (ex miss Italia) famosa: A inizio febbraio due nuovi concorrenti sono entrati nella casa del Grande Fratello, si tratta di Simona Tagli (ex showgirl) e Alessio Falsone che appartiene al mondo dello ristorazione ed è noto al ...leggo