In Serie C l' Alessandria ha esonerato il responsabile dell'area tecnica Ninni Corda e l'allenatore della prima squadra, Sergio Pirozzi .... (calciomercato)

Alessandria, UFFICIALE: altri 2 punti di penalizzazione, come cambia la classifica in Serie C: Nell`ambito di due diversi procedimenti, il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato con 2 punti di penalizzazione in classifica e.calciomercato

Dopo l’investitura UFFICIALE Alberto Cirio al lavoro sulla squadra: “Chiedo fiducia”: Ad Alessandria la capolista sarà l’oncologa fedelissima di Cirio Paola Varese, e con lei ci sarà Rossana Benazzo, da poco assessora al Comune di Acqui. La competizione sarà dura. L’investitura del ...torino.repubblica

Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 2 marzo: PROVINCIA DI Alessandria – Il primo sabato di marzo offre molti eventi in provincia di Alessandria. Ecco la guida di Radio Gold.radiogold