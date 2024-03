Alena Seredova e la confessione a luci rosse | “Si vive di rendita”

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’ex modella e attrice si è lasciata andare ad unadecisamente inaspettata. Ecco le sue parole. Una donna forte e in carriera:è tornata are a pieno la sua vita, circondata dall’amore della sua famiglia e dei suoi follower. Proprio grazie a questa tranquillità, parla più liberamente di alcuni aspetti della sua vita, senza escludere anche quelli più intimi. L’ex modella si è lasciata andare ad una– Credit Ansa – Cityrumors.Abruzzo.itRecentemente è tornata a comunicare con i suoi amatissimi follower sul suo profilo Instagram ufficiale: da sempre ha una linea diretta con loro, ama essere sincera e limpida, senza nascondere la sua personalità dietro ad uno schermo. Oggi, quasi 46enne,la sua ...

Rispondendo a un box di domande su Instagram, Alena Seredova si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sull'intimità con il marito Alessandro Nasi e su come ... (fanpage)

Alena Seredova senza filtri sulla propria intimità. In risposta alle curiosità poste dai followers sul proprio profilo Instagram, la modella d’origine ceca ha ... (ilfattoquotidiano)

Alena Seredova e il sesso con il marito: "Si fa full immersion”: La modella ha raccontato ai follower come gestisce la sua intimità con il marito, rispondendo alla domanda di una fan curiosa di sapere come riuscisse ad organizzarsi con tre figli ...105

Alena Seredova, nuova vita a Dubai con il marito Alessandro Nasi e la figlia Vivienne Charlotte: Alena Seredova racconta la sua nuova vita a Dubai con Alessandro Nasi. Una vita da marito e moglie. E, come ha sempre fatto, si lascia andare a confessioni molto intime sul rapporto con l’imprenditore ...msn

“Sesso nonostante i figli in casa Ecco come facciamo io e Alessandro Nasi”: le rivelazioni intime di Alena Seredova: Alena Seredova senza filtri sulla propria intimità. In risposta alle curiosità poste dai followers sul proprio profilo Instagram, la modella d’origine ceca ha detto ‘come e quando’ riesce a fare sesso ...ilfattoquotidiano