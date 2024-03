Alberobello | “Oggi cucino io” | studenti protagonisti in cucina e sala Stasera

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 1 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: In un’ottica di didattica esperienziale, glidell’IISS “Basile Caramia – Gigante sono stati coinvolti in progetti professionalizzanti curati dai docenti di indirizzo e dall’Associazione Sommelier Italia. Glimetteranno in pratica le competenze apprese a scuola, simulando un’autentica occasione lavorativa. Il tutto confluirà in una serata che è il prodotto finale dell’applicazione della nuova metodologia “Service Learning: dentro/fuori la scuola” che realizza l’integrazione tra scuola e territorio creando esperienze di apprendimento significativo con finalità di interesse sociale. Il progetto è alla sua terza edizione. L’evento è previsto per il 1° marzo 2024 presso il ristorante “Il Poeta Contadino” didalle ore 20:00 in cui gli ...