Al Nazareno il leder del Pse esclude ogni alleanza con le destre in Europa

(Di venerdì 1 marzo 2024) Elly Schlein fa il pieno di vip ale sbarra la strada a Meloni in. "Escludo categoricamente che i social-democratici europei possano allearsi con l'estrema destra ditipo, né con Id né con Ecr". Il commissario lussemburghese Nicolas Schmit, Mr Salario minimo, apre la sua due giorni romana con una stoccata al governo italiano. “Meloni? È di estrema destra", aggiunge provocato dai giornalisti sulla terrazza delalla vigilia del congresso del Partito socialista europeo che sabato all’Eur lo incoronerà spitzenkandidat, ossia lo sfidante socialista alla poltrona di von der Leyen. Schmit dunque taglia le gambe alle maggioranze allargate ine accusa il Ppe di normalizzare l’estrema destra, come quella della premier italiana. A rincarare la dose è la capogruppo socialista, ...

