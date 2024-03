Al Museo del Burattino incontro con il maestro e artista Luì Angelini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bergamo. Sabato 2 marzo alle 15 aldeldi Bergamo ilLuìterrà una conferenza pubblica dal titolo “Un viaggio nel mondo delle figure. La vita delle cose materiali in teatro”. L’gratuito è organizzato dalla Fondazione Ravasio-delETS che, con il supporto dei volontari del Touring Club Italiano di Bergamo, accoglie i visitatori tutti i pomeriggi dal martedì al sabato presso il Palazzo della Provincia, in via Tasso 8. Luìdi teatro di figura e d’oggetti, presenterà un’articolata esposizione dei burattini bergamaschi inquadrandoli nel panorama complessivo del teatro di figura italiano, un teatro – quest’ultimo – che lega strettamente ...