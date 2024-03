Agnelli e Berlusconi | maschere opposte dell' eterna commedia su dinastie e roba

(Di venerdì 1 marzo 2024) È la “legittima” che fa il patrimonio ma è la santa pace dei figli a babbo morto - a fare il padre. Nel segnoa lungimiranza. Perciò, tanto s'azzuffano gliquanto isi spartiscono l'eredità di Silvio in parti uguali. E il Cavaliere e l'Avvocato – il fu Gianni– sono insomma le duee contrapposte nellaumana all'italiana, con Silvio che continua a fare da mattatore elargendo armonia e Gianni che ha dietro di sé una discendenza di controversie. Storie parallele su cui la cronaca impegna il grande romanzoe famiglie. Ma ricapitoliamo. Se Margherita- «un'autolesionista», dice il figlio Lapo - pare sempre perfetta nel suo ruolo di Erinni, non un capello fuori posto mentre ...

I poveri Sinner, i ricchi Berlusconi. Genitori & figli, quale modello Forse è l’amore a contare davvero: Non sembri blasfemo il parallelo, ma di tutte le qualità che i suoi fan gli attribuivano (molte delle quali a me non parevano tali), ce n’è una che trovo oggi retrospettivamente davvero ammirevole in ...corriere

“Veronica velina ingrata” Feltri non si pente e rilancia: “Berlusconi l’ha riempita di soldi e la Lario…”. E sull’odio razziale...: Anzi, sull’ex moglie di Silvio Berlusconi rilancia: “Uno che l’ha riempita di soldi, le ha dato tutto, in più lei gli rompeva pure i cogli*ni perché lui ogni tanto diversificava, come è giusto che sia ...mowmag

La Quadreria di villa San Martino di Berlusconi ad Arcore: Che cosa c'è, e cosa si salva, nella collezione di villa San Martino: 25mila opere tra quadri, oggetti d'arte, sculture.ilcittadinomb