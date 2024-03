AEW | Ecco i tempi di recupero di El Hijo del Vikingo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Eldelè una delle star piu’ in vista del roster della AEW. La sua utima apparizione risale ad una puntata di Rampage del mese di gennaio e in una apparizione del 17 febbrario si è seriamente infortunato al ginocchio. Ieri è andato sotto i ferri e l’operazioe è riucita ala perfezione. Meltzer ha provato a dare idi. Il“l westler si è operato per una frattura al legamento ed una lesione al menisco. Indicativamente dovrebbe rientrare entro i 5 mesi dalla prima operazione, ma si potrebbe arrivare fino ai 9 se c’è riparare ancora”.

La AEW ha come sempre annunci ato l’intera card di Rampage (in onda domani, lunedì in Italia) ed un nuovo incontro per quanto concerne l’appuntamento ... (zonawrestling)

nonostante l’ultima apparizione televisiva di Sting come wrestler AEW ed in generale su un qualsiasi ring, gli Ascolti di Dynamite calano (seppur ... (zonawrestling)

AEW: Ascolti di Dynamite in calo nonostante l’ultima apparizione televisiva di Sting, Ecco il dato: Nonostante l’ultima apparizione televisiva di Sting come wrestler AEW ed in generale su un qualsiasi ring, gli ascolti di Dynamite calano (seppur leggermente), attestandosi a 822.000 spettatori medi ...zonawrestling

AEW: Rivelati i piani per Will Ospreay *RUMOR*: Finalmente Will Ospreay è arrivato in pianta stabile in AEW. Andiamo a scoprire i piani che ha la federazione per lui ...spaziowrestling