AEW | Ascolti di Dynamite in calo nonostante l’ultima apparizione televisiva di Sting | ecco il dato

(Di venerdì 1 marzo 2024)dicome wrestler AEW ed in generale su un qualsiasi ring, glidicalano (seppur leggermente), attestandosi a 822.000 spettatori medi durante la trasmissione. Come detto la flessione è stata davvero leggera, visto che sette giorni prima erano stati 828.000 i fan che hanno seguito il flagship show della promotion di Tony Khan. Invariato, con questa differenza, il key demo (ovvero il numero percentuale di spettatori nella fascia 18-49 anno), che si conferma a 0.29. Vedremo se la situazione migliorerà o potrà cambiare nelle prossime settimane, visti i “rumoreggiati” debutti di Okada e Mercedes Mone, al secolo Sasha Banks.

