Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi | Alfieri | “Sempre più operativo”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa EasyJet ha annunciato l’avvio delle operazioni dall’didal prossimo 11 luglio, data prevista per l’apertura dell’, con il collegamento per Milano Malpensa, a cui seguiranno altri voli che permetteranno di collegarecon Basilea, Ginevra, Berlino e Londra Gatwick. “Ho ricevuto la comunicazione ufficiale – dichiara il presidente della Provincia diFranco– da parte del Country Manager Italia della Compagnia, Lorenzo Lagorio. Con l’aggiunta di queste nuove rotte in partenza da, solo la EasyJet per la prossima estate raggiungerà circa 3 milioni di posti dalla Campania, con 51 rotte verso 13 paesi. Altre compagnie hanno già annunciato ...