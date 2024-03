ADL attacca sul Mondiale per Club | Tuttosport svela la reazione della Juventus

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha chiarito la sua posizione per quanto riguarda ilper, frecciata alla Juve. Si è tenuto, nella giornata di ieri, un incontro a Londra “Business of football summit” indetto dal Financial Times. A questo evento ha partecipato anche Aurelio De Laurentiis. il presidente del Napoli. Il patron è stato intervistato dal giornalista James Fontanella-Khan e ha parlato di tanti argomenti. Su tutti il discorso riguardo a cosa stia accadendo al calcio moderno e sul momento che questo sport sta vivendo. Secondo ADL il calcio è malato in quanto malata è l’economia che gira attorno a questo sport. Il patron ha spiegato che tutte le somme di denaro stanziate dagli organi mondiali del calcio come la Uefa, non sono abbastanza. “Tutte le squadre sono sempre indebitate – ribadisce Aurelio De Laurentiis – ...