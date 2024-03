Addio ufficiale | c’è l’annuncio su Twitter | la notizia scuote Osimhen

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 1 marzo 2024)l’, è arrivatonel pomeriggio con un comunicato: c’entra. Tutti i dettagli della vicenda Il Napoli è tornato alla vittoria, nel segno di Victor. Nelle ultime tre gare la costante è stato proprio il bomber nigeriano. Nonostante la carenza di forma post Coppa d’Africa l’attaccante azzurro è tornato a segnare con continuità. La rete in Champions League contro il Barcellona ha permesso al Napoli di tenere vive le speranze di qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea e quindi la possibilità di qualificarsi al nuovo Mondiale per Club, che prenderà il via nel 2025. Poi la rete contro il Cagliari e la straordinaria tripletta nel 1-6 contro il Sassuolo. Eppure in Coppa d’Africa il suo rendimento non è stato dei ...