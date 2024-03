Addio Paolo Taviani | si è spenta anche l’altra metà della coppia fratelli-registi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si è spento a Roma nella serata di giovedì 29 febbraio: il regista è scomparso all’età di 92 anni, vicino alla sua famiglia. Per oltre cinquant’anni ha contribuito a scrivere la storia del grande schermo nostrano, incon il fratello Vittorio, scomparso nel 2018. Leonoraera stato il suo ultimo film, il modo in cui ha scelto di congedarsi al grande pubblico, mauna grande sfida per, che per la prima volta, a 90 anni, ha scritto e diretto un film senza suo fratello, Vittorio. A dimostrazione che non è mai troppo tardi per imparare,in un’età in cui è opinione comune pensare di non avere più nulla da apprendere.si è spento all’età di 92 anni (ANSA) – ...