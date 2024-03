Addio Carrefour in Chiesa Rossa | Al suo posto una Casa di comunità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024)e Aumai in via dei Missaglia angolo via Boifava. Ma qualcosa si muove per l’immobile Aler che potrebbe rimanere vuoto a breve. Il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese, a margine del Consiglio comunale che ieri pomeriggio si è svolto nella sede del “parlamentino“ di viale Tibaldi, svela che "sono in corso interlocuzioni con Aler e Asst per potenziare la presenza dei presidi sanitari territoriali". In quest’ottica il Municipio 5 sta lavorando per provare a collocare nell’immobile nel quartiereunadi, cioè un nuovo poliambulatorio per la zona sud della città. Meglio non dare nulla per scontato, però. Quella delladiper ora è un’ipotesi: il nodo da sciogliere riguarda i fondi per ...