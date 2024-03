Addio a Corrado Pensa | un maestro dalla mente affilata e dal cuore generoso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Non si incontrano tanti veri maestri nella vita, uno era certa, che fuori dai riflettori ha avuto un enorme impatto nella vita di tanti; era professore di Filosofia dell’Estremo oriente alla Sapienza di Roma, psicanalista junghiano ma soprattutto insegnante di meditazione Vipassana. Aveva rinunziato alla psicanalisi, che pure praticava con passione, perché, spiegò, conducendo 60 giorni di ritiri e seguendone anche di più come allievo non poteva seguire i pazienti come avrebbe voluto e dovuto. Mi colpì come per lui fosse ovvio fare l’allievo sempre per potere essere un miglior praticante. Ha fondato l’A.Me.Co, per diffondere la pratica della consapevolezza e ha raggiunto in molti decenni migliaia di allievi. Nessuno può dire quanto questo lavoro sulla coscienza abbia avuto un impatto anche nel sociale, ma io sono ...