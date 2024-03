Ada Alberti | oroscopo di marzo 2024 | le previsioni di tutti i segni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo Paolo Fox anche un’altra famosissima astrologa è tornata con le sue nuovestellari. Adaha svelato quello che gli astri ci dicono per le prossime settimane (qui invece trovate la sua classifica deipiù fortunati del). Questa volta a voi com’è andata con l’di ‘Adina, Adinuccia’? Nel dubbio facciamo gli scongiuri. Adadi. Ariete, Toro, gemelli. Ariete. Sono favoriti i contatti, le pubbliche relazioni. Potreste realmente allargare i vostri affari, ma anche fare degli incontri intriganti. Può darsi che qualche Ariete debba cambiare sede di lavoro o azienda. Niente paura perché questa volta non sarà complicato farlo. In questo periodo (ma in generale nell’anno) potrete ...