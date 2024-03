Acireale | chiuso dalla polizia un’ attività commerciale del centro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di, insieme al personale della localeMunicipale – Settore Edilizia, hanno effettuato la chiusura di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande delcittadino. Il provvedimento scaturisce dai ripetuti controlli, svolti dagli agenti delle volanti delladi Stato che, in più circostanze, procedendo all’identificazione degli avventori, hanno riscontrato l’assidua presenza di numerose persone gravate da precedenti penali. Per i suddetti motivi, il Commissariato ha avviato l’istruttoria per procedere alla chiusura temporanea dell’esercizio, ex art. 100 TULPS, in quanto si è riscontrato essere abituale ritrovo di persone pregiudicate. Tuttavia, acquisita la SCIA ...