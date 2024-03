Acilia | occupa un alloggio Ater e lo trasforma in uno studio medico | denunciato

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ostia, 1 marzo 2024 – C’erano i lavori in corso, ma questo non è servito a scongiurare un tentativo dizione. Mentre l’aveva inviato una ditta preposta per il rifacimento di un, da assegnare agli aventi diritto, alcune persone si sono adoperate perre un appartamento, sito a Corviale, all’interno del Serpentone, cambiando la serratura e apponendo davanti alla porta d’ingresso un cancelletto di ferro, a protezione della loro infrazione. Arrivate alcune segnalazioni di rumori avvertiti all’interno dell’, gli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti nel luogo indicato, non trovando però nessuno all’interno. Oltre al sequestro dell’immobile, sono state avviate ulteriori indagini per risalire ai responsabili. A questo si aggiunge ...

occupa zioni abusive di alloggi popolari dell’ ATER a Roma, nuove segnalazioni e nuovi interventi della Polizia Locale per liberarli. In un caso un uomo non ... (ilcorrieredellacitta)

Acilia, l’abusivo al quadrato: occupa l’alloggio ATER e ci apre uno studio medico, denunciato | FOTO: Casa ATER occupata a Roma durante i lavori in corso Ma non è stato ... la terza è altrettanto “particolare”, un po’ come avvenuto per il fatto registrato ad Acilia sopra riportato. In quest’ultimo ...ilcorrieredellacitta

Medico occupa appartamento Ater e per 40 anni ci fa il suo studio: L'intervento, pianificato dalla prefettura e dalla questura di Roma da tempo, ha permesso alla polizia locale di sgomberare l'appartamento trasformato in studio ...romatoday

Roma, occupa una casa dell'Ater e la trasforma in studio medico: denunciato: Ha occupato abusivamente un alloggio Ater e lo ha trasformato in uno studio medico. L'operazione della polizia locale di Roma Capitale in via Cesare Maccari ad Acilia che è costata la denuncia ad un ...affaritaliani