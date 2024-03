Accoltellato e ucciso un 50enne al culmine di una lite familiare a Nizza Monferrato La figlia ascoltata in caserma

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tragedia in Piemonte. Un uomo, di circa 50 anni, è morto dopo essere stato, a, in provincia di Asti. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri,...

PRATO Lo hanno accoltellato e lasciato agonizzante a terra in mezzo alla fila di pronto moda cinesi nella zona industriale di Seano a Carmignano, comune ... (quotidiano)

Pisa , 20 febbraio 2024 – E' stato individuato il sesto uomo coinvolto nell'omicidio del 25enne tunisino rimasto ucciso a coltellate la sera del 5 gennaio in ... (lanazione)

Dramma in Piemonte. Un uomo, di circa 50 anni, è morto dopo essere stato Accoltellato , a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo la prima ricostruzione ... (leggo)

Il cane che ha azzannato e ucciso la sua padrona ora rischia l’abbattimento: Il cane che ha azzannato e ucciso la sua padrona, Gianna Canova, una signora 84enne di Mercatino Conca, ora si trova al canile di Urbino e le autorità sanitarie devono decidere sulla sua sorte.blitzquotidiano

Lite in famiglia, uomo muore Accoltellato nell’Astigiano: Un uomo di 50 anni, di origine russa, è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite in famiglia a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. A colpirlo, con un numero ancora imprecisato di fendenti, ...tg24.sky

Lite in famiglia nell’Astigiano, 50enne muore Accoltellato: Torino – Un uomo, di circa 50 anni, è morto dopo essere stato Accoltellato, a Nizza Monferrato (Asti). Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, in via San Giovanni, ...ilsecoloxix