Accademia | domani derby campano contro Villaricca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTrasferta campana per l’chepomeriggio affrontera l’Ancis(NA), gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato nazionale di serie B2. Si tratta di una partita molto insidiosa per le giallorosse che si troveranno di fronte una formazione che, soprattutto tra le mura amiche, si esalta e si esprime al meglio. Nelle ultime tre gare casalinghe, infatti ha raccolto ben sette punti, vincendo sia con le più quotate S. Giorgio Volley e Cerignola e costringendo al tie break castellaneta, una delle squadre più in forma del momento. Dal canto suo, anche l’sembra aver cambiato marcia: dall’inizio del girone di ritorno, le beneventane hanno raccolto sei punti in tre punti, facendo già meglio dell’intero girone di andata concluso con cinque punti ...