Abruzzo | Marsilio se la prende con Todde | ‘Qui in aiuto alla sinistra? Avrei preferito venisse da sottosegretaria’ E lei | ‘Prima mi ringraziava’

(Di venerdì 1 marzo 2024) Mentre la sconfitta delle destre in Sardegna è ancora fresca, si scalda il clima della campagna elettorale inche andrà alle urne il prossimo 10 marzo. Il presidente uscente Marco, esponente del centrodestra, oggi se l’è presa con la neo eletta presidente regionale del fronte progressista Alessandra. L’ex esponente del governo Conte e Draghi è stata evocata proprio da Luciano D’Amico, candidato del centrounito, che è arrivato ad auspicare la sua presenza per la chiusura della campagna nei prossimi giorni. Un’ipotesi che ha innervosito. “inper aiutare D’Amico?vederla quando era sottosegretaria alle attività produttive e bisognava risolvere i problemi delle nostre ...

Conte allo scontro pure in Abruzzo ma finisce ko. "Hai devastato i bilanci": cercando di trascinare sul ring proprio il candidato del centrodestra in Abruzzo, ovvero il governatore uscente Marco Marsilio. Quest'ultimo, in realtà, aveva smontato la strumentalizzazione grillina ...ilgiornale

Sottanelli (Azione): “Marsilio sempre più nervoso, su Sanità chieda ad abruzzesi”: L’AQUILA – “Più si avvicina la data del voto in Abruzzo, più cresce il nervosismo del governatore Marsilio. Che tanto tranquillo non deve essere, visto il modo in cui reagisce alle critiche al suo ...laquilablog

Scintille Marsilio-Todde. “Quando era sottosegretaria sempre assente”: Queste le parole di Marco Marsilio, presidente dell’Abruzzo e ricandidato per il centrodestra, oggi a “L’Attimo Fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla FM di radio Giornale ...sardegnalive