Abruzzo | Marsilio | “D’Amico sarà il presidente che sventola bandierine per far contenti Conte e Schlein”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Per un anno i miei avversari mi hanno accusato a torto di essermi fatto sottrarre i fondi del Pnrr. Ora protestano perché un governo amico ha ridato all’i soldi che il governogli aveva fatto perdere”. In una lunga intervista a La Repubblica, Marcorivendica la sua amicizia con la premier: “Se si vuol ricordare che sono amico di Meloni, questo lo rivendico a voce alta, e penso che gli abruzzesi sianodi avere unche entra a Palazzo Chigi e ne esce con un miliardo e cento milioni non in tasca sua, ma per la Regione”. (Ansa Foto) – notizie.comMa non solo: in piena campagna elettorale, attacca il suo concorrente di centrosinistra alla presidenza, riprendendo un episodio in particolare che vede protagonista il governatore Campano: “Se ...