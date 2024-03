Abruzzo | Conte | ‘qui non c’è Renzi né lista IV | c’è D’Amico | persona affidabile’

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – “Ionon lo vedo, voi lo vedete? Dite… non c’èqui e non c’è ladi Italia Viva. Detto questo, i progetti vanno vagliati con persone che siano affidabili, e Lucianoaffidabile”. Così il presidente del M5S Giuseppe, in un punto stampa a Teramo durante la seconda giornata abruzzese a sostegno del candidato alla Regione Luciano. L'articolo CalcioWeb.

La propaganda elettorale del leader 5S non si ferma e persino il finanziamento della ferrovia Roma-Pescara diventa il pretesto per attaccare il governo alla ... (ilgiornale)

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Bissare il risultato sardo anche in Abruzzo ? "Per noi l'azione politica è basata su programmi concreti, progetti credibili e ... (liberoquotidiano)

Abruzzo: Conte, 'progetto serio e impegni precisi da realizzare, qui come in Sardegna': Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Bissare il risultato sardo anche in Abruzzo "Per noi l'azione politica è basata su programmi concreti, progetti credibili e sostenibili. A me interessa non solo prendere ...lanuovasardegna

Rebus Basilicata: il campo largo non si vede, scontro Pd-M5S ma c’è… Speranza. Anche il centrodestra è nel caos: Dopo l’euforia in Sardegna e con lo sguardo proiettato all’Abruzzo, dove si vota tra nove giorni, la Basilicata rischia ...ilriformista

Conte allo scontro pure in Abruzzo ma finisce ko. "Hai devastato i bilanci": Ha subito questo definanziamento, ora a qualche giorno dal voto si svegliano e la rifinanziano… I cittadini sono stanchi di queste prese di giro", ha aggiunto Conte, cercando di trascinare sul ring ...ilgiornale