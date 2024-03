Abruzzo | Boschi | ‘da Sardegna spinta | partita contendibile e D’Amico se la gioca’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Sono già stata in Abruzzo e ci tornerò domani a fare campagna.è un candidato bravo, una persona capace, in gamba con alle spalle non solo un’esperienza da economista ma anche una grande attenzione all’educazione, a come trattenere i giovani per dare loro opportunità in Abruzzo. Da professore ha lavorato anni all’università e lui dice ‘noi li formiamo ma poi sono costretti ad andarsene’. E lui da risposte molto concrete, sta molto sui temi dell’Abruzzo, sulle risorse sprecate in questi anni da Marsilio, sulla condizione della sanità nellaa regione”. Così Maria Elenadi Iv ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell’Informazione. “Dopodiché credo che laabbia dimostrato che la Meloni non è imbattibile, che ci può essere un’alternativa e questo da unaanche ...