Aborto | Ruiu Pro Vita & Famiglia | “Cancellare discriminazione bimbi in grembo materno”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 marzo 2024) "Diritti nascono lì per tutti" “Oggi è la Giornata mondiale contro le discriminazioni. La prima è quella del bimbo nel. Senzaquestanon ne potrà essere cancellata nessun’altra. Non esiste un prima e un dopo, nessuna bacchetta magica che da patenti di umanità: i diritti nascono neldella mamma, per