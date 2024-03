Aborto | a Roma il flash mob Pro Vita & Famiglia | “Stop discriminazione ai bambini nel grembo materno”

(Di venerdì 1 marzo 2024)mob di Pro, in Piazza della Rotonda davanti al Pantheon, contro l’e in difesa del bambino nel. “Siamo scesi in piazza nella Giornata Internazionale contro le discriminazioni per denunciare quella più grande: quella del bambino nel”, afferma Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro

Aborto, Ruiu (Pro Vita & Famiglia): "Cancellare discriminazione bimbi in grembo materno": Così Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, durante il flash mob di oggi organizzato dall’Associazione in Piazza della Rotonda a Roma, davanti al Pantheon, per la tutela dei ...adnkronos

Diritto all’Aborto in Costituzione. La batosta francese agli oscurantisti di casa nostra: “L’Aborto – si legge in un comunicato dei vescovi – resta ... sono state raccolte 200mila firme in calce a una petizione presentata dal VI Municipio di Roma guidato da Nicola Franco di Fratelli ...lanotiziagiornale

Aborto, Coghe (Pro Vita & Famiglia): "Menzogna che quello in grembo materno è grumo di cellule": “Il primo diritto è quello alla vita. Gli esseri umani sono tali sin dal concepimento. Un recente studio americano ha dimostrato che il 96% dei biologi sono concordi nel riconoscere che la vita umana ...adnkronos