Abolizione del minimo imponibile per i contributi INPS di artigiani e commercianti

Qualche anno fa Caitlin Moran intervistò Lady Gaga. Le chiese come mai fosse l’unica celebrità di cui non esistessero foto «Just like us». «Celebrities: ... (linkiesta)

Oggi in Svizzera: Non sono mancate le sfide importanti che Jordan ha dovuto affrontare durante il suo mandato. Una su tutte, l’Abolizione del cambio minimo tra franco svizzero ed euro a inizio 2015, con l’obiettivo di ...swissinfo.ch

Chinasia by Idee per Viaggiare: sold out le vendite di primavera: Le vendite dei tour nella Terra del Dragone firmati Chinasia by Idee per Viaggiare sono già sold out e la domanda di Cina non si arresta ...guidaviaggi

Minori non accompagnati, in “Gazzetta” il Dpr sui compiti del ministero del Lavoro: 400). Il regolamento reca la la nuova disciplina di rango secondario resasi necessaria a seguito dell’Abolizione del Comitato stranieri, prima previsto dal Testo unico Immigrazione e poi soppresso ...ntplusdiritto.ilsole24ore