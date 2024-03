Abodi sullo stadio di Napoli | “l’eliminazione della pista di atletica? Non è un fattore dirimente”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sono in corso colloqui tra ilcalcio e l’amministrazione comunaleMaradona, in lizza per entrare nella lista dei cinque impianti italiani che ospiteranno Euro 2032. ‘‘Ci sono le condizioni, tutte e due coltivano l’ambizione di fare dellouno degli elementi di eccellenza di questa città al di là del valore sportivo emotivo e anche per il nome che ha e che gli consegna l’eternità. Credo che ci sia bisogno di farlo diventare un’infrastruttura futuribile”. Sono le dichiarazioni del ministro dello Sport e delle Politiche giovanili, Andrea, aper la partecipazione al premio Città dei Giovani 2024.sulle concessioni degli stadi “Anche se non risponde necessariamente alle esigenze di patrimonializzazione di un club, è un ...