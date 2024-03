Abodi | “Presto una legge per regolamentare le candidature ai grandi eventi sportivi”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 marzo 2024 – “Ho finito di predisporre una proposta di norma perleaiinternazionali per i quali si chiedono risorse finanziarie al Governo”. Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, annuncia questa iniziativa legislativa, a seguito della vicenda che ha riguardato la rinuncia ai Mondiali di Atleticara del 2027, a Roma. “Questa esperienza deve servire per le prossime opportunità – aggiunge il Ministro, come riporta l’Ansa – perché vogliamo in Italia iavvenimentiper tutto quello che possono dare, ma lo si discuta prima e secondo un protocollo che valga per tutti”. Come riporta l’Ansa ‘Dopo lo sfogo di Stefano Mei, presidente Fidal, il ministro...