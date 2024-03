Abodi e la riforma sui giovani | «Ecco come funziona»

riforma dello sport, 522 nuove mansioni per poter inquadrare i lavoratori: Cinquecentoventidue «nuove» mansioni. Nuove tra virgolette, perché in realtà sono sempre esistite, ma da qualche giorno hanno validità - e dignità per così dire giuridica - anche a livello governativo ...giornaledibrescia

La scuola è disuguale e con l’autonomia si apre una voragine: La riforma, in attesa del passaggio alla Camera, può creare ulteriori disparità tra nord e sud. Perché già oggi il fenomeno della dispersione scolastica è un grave problema per il Mezzogiorno Tasso di ...editorialedomani

Poche risorse e flop a catena, Abodi è il ministro che non c’è: La tela di Abodi La rete di relazioni di Abodi per sorreggere il potere non è comunque fragile. Sulle federazione sportive, seppure tra mille affanni, i presidenti hanno ottenuto il via libera a una ...editorialedomani