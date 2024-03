Abbiategrasso | la marcia antimafia e le parole che ci aspettiamo dal sindaco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Ha leso gravemente la reputazione della Città di, dell’Amministrazione Comunale e degli Uffici Comunali, affermando che questi siano controllati dalle mafie e che gestiscano gli appalti in accordo con queste”. Così il Comune di, il 1 di settembre 2022 si è espresso, adottando una delibera di Giunta per avviare una denuncia di querela per diffamazione contro la giornalista Sara Manisera. L’8 giugno dello stesso anno si era permessa di dire: “Ad, in provincia di Milano, ho visto le mafie entrare nel comune, negli appalti pubblici, e soprattutto dentro il cemento, perché alle mafie una cosa che piace tanto è il cemento, i centri commerciali”. Stava intervenendo durante il Premio Nazionale Giovani Diego Tajani a Cutro. Poco prima di essere premiata assieme a Nicola Gratteri procuratore della ...