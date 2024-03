A Verstappen la 1^ pole stagionale in Bahrain | Leclerc 2°

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il campione della RedBull subito davanati alla Ferrari del monegasco, Russell e Sainz in seconda fila SAKHIR () - È di Maxla primaposition della stagione 2024 di Formula Uno. Il campione del mondo della Red Bull ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gp del, ott

Max Verstappen sigla la prima pole position della nuova stagione di F1 sull'asfalto di Sakhir in Bahrain . Charles Leclerc in prima fila, quarto Carlos Sainz (ilgiornale)

Max Verstappen per la seconda volta in pole position nel GP del Bahrain a Sakhir. Una qualifica lottata che ha visto una Ferrari competitiva, con Charles ... (oasport)

“È stato molto divertente, c’è stato grip sulla pista ma con il vento è stato difficile. Sono molto contento di essere in pole , onestamente è stata un pochino ... (sportface)

F1, Verstappen conquista la pole a Sakhir: Ferrari in agguato: Come Verstappen ha conquistato la pole position al GP del Bahrain F1, con Ferrari in agguato e pronta a sfidare il dominio della Red Bull. Nel teatro del Gran Premio del Bahrain 2024, Max Verstappen ...newsmondo

F1 | GP Bahrain 2024, qualifiche: Verstappen ricomincia dalla pole su Leclerc e Russell. Sainz 4°, Hamilton 9°: Per Verstappen è la pole numero 33 della carriera, che lo pone al quinto posto al pari di due mostri sacri, Alain Prost e Jim Clark. L’olandese ha girato in 1:29.179 con 228 millesimi di vantaggio sul ...p300

F1 GP Bahrain: Verstappen firma la prima pole dell'anno, Leclerc lo tallona: Quando mancano 8 minuti alla fine della sessione, Max Verstappen stampa un giro (con pneumatici nuovi) migliore della pole position dell'anno precedente: 1.29.374. Scaduto il tempo, questi sono i ...ilgiornale