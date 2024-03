A Torino il sindaco è complice dei violenti | Montaruli | l' accusa che imbarazza la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) L'assalto alla volante della polizia davanti alla sede della Procura di"è un episodio di una gravità inaudita. Che rafforza le strategie della tensione e l'arroganza degli antagonisti", tuona Augusta, torinese, vicepresidente di Fratelli d'Italia alla Camera, in una intervista a Il Secolo d'Italia. La meloniana si dice molto "preoccupata per il clima di impunità che si respira in città". L'ultimo fatto è "gravissimo, da chiunque fosse stato commesso. In questo caso parliamo della galassia anarchica che purtroppo aha radici antiche e particolarmente preoccupanti. Non lo dicono esponenti politici ma i report che fotografano e monitorano questi fenomeni". "Gli autori", prosegue la, "utilizzano una matrice ideologica per ostacolare le attività delle forze dell'ordine proposte a ...