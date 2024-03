A New York decolla il taxi volante

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nella Grande Mela il numero di auto sempre bloccate rende la vita impossibile a tutti. L’obiettivo è spostare la circolazione in cielo grazie avolanti più economici e decisamente meno inquinanti: sono elettrici. E anche in Europa (e a Dubai) ci si sta arrivando. Giorni di ordinaria follia a Manhattan. No, non è la sceneggiatura di un ennesimo action movie ambientato nell’isola più celebre, ma il dramma quotidiano del traffico: ogni mattina circa 700 mila vetture circolanti rendono Newuna delle aree più congestionate al mondo. Non solo: si è calcolato che chi usa la macchina nella Grande Mela ci passa 236 ore all’anno, perdendo intorno ai quattromila dollari in produttività. E tutto questo senza considerare le polemiche sull’inquinamento dell’aria. Motivi sufficienti, insomma, per spingere il primo cittadino di Newa ...