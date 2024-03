A che ora lo sci alpino oggi | startlist gigante Aspen e prova Kvitfjell | tv Seconda manche non sulla RAI

(Di venerdì 1 marzo 2024) La Coppa del Mondo maschile di sciprosegue negli Stati Uniti. Dopo il weekend scorso a Palisades Tahoe,si apre la tre giorni di gare ad, con in programma il primo dei due giganti in programma. Ovviamente il grandissimo favorito è Marco Odermatt, chea restare imbattuto in questa stagione tra le porte larghe. LA DIRETTA LIVE DELLADI DISCESA FEMMINILE ADALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE DIALLE 18.00 E ALLE 21.00 Le vittorie consecutive dello svizzero insono dieci, sette delle quali in questa stagione. Finora Odermatt è stato imbattibile e proveranno a fermare la sua egemonia i soliti rivali, tra cui un ritrovato Henrik Kristoffersen, che ha chiuso al secondo posto ...

Meloni in Usa e Canada, focus sulle priorità del G7: La premier Giorgia Meloni è arrivata in Maryland, per la sua seconda visita alla Casa Bianca prevista per oggi alle 13 ora locale (le 19 in Italia ... Fine settimana oltreoceano per Giorgia Meloni, ...ansa

Sauber, dubbi sulla partnership con i nuovi soci russi: I nuovi soci russi sono stati indicati come i salvatori della Sauber ma ora continuano le voci che descrivono il team elvetico come un’azienda ancora in crisi. Si è appreso che gli investitori sono ...f1grandprix.motorionline

Così sono stati trovati due cuccioli di cane soli nella spazzatura: Abbiamo dato loro cibo, acqua, farmaci antiparassitari e applicato un repellente per zecche. Per le prime 24 ore erano così depressi e letargici che pensavo che non sarebbero sopravvissuti… che ...lastampa