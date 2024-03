A che ora Fabbri e Weir oggi ai Mondiali indoor di atletica | programma finale | tv | streaming | avversari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nella sessione serale della prima giornata dei2024 dileggera, in corso a Glasgow (Scozia), l’attesa in casa Italia sarà tutta per Leonardoe Zane, i due italiani in gara nelladel getto del peso maschile. Si tratterà di unaatipica a 16 contendenti, dato che non ci sono state le qualificazioni e tutti gli iscritti sono stati ammessi direttamente all’ultimo atto. Leonardosarà il primo dei sedici finalisti a lanciare, mentre Zanesarà il tredicesimo. La diretta tv della gara sarà fruibile su Rai 2 HD, mentre la direttasarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sessione serale della prima giornata di gare ...