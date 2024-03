A che ora Chituru Ali nella finale dei 60 ai Mondiali Indoor | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024)Ali si è qualificato alladei 60 metri ai. Il velocista italiano ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo sulla pista di Glasgow correndo in 6.53semichiusa al secondo posto alle spalle dello statunitense Christian Coleman (6.43). L’appuntamento è per venerdì 1° marzo alle ore 22.45. Il 24enne comasco cercherà di battagliare per una medaglia: se i primi due gradini del podio sembrano prenotati dagli statunitensi Christian Coleman e Noah Lyles, per il bronzo si dovrebbe aprire una lotta serrata con il giamaicano Ackeem Blake, il keniano Ferdinand Omanyala, il camerunense Emmanuel Eseme. In gara anche lo svedese Henrik Larsson e il giapponese Shuhei Tada. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, ...