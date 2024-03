A Bergamo la comunità energetica rinnovabile più grande d' Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Oltre 6300 pannelli fotovoltaici e più di 3 megawatt di potenza per una produzione di energia green di 4 milioni di kilowatt all'anno che garantiranno un risparmio fino al 25% sui costi per la fornitura elettrica delle famiglie del territorio che aderiranno alla configurazione. Sono questi i numeri della Cer Imotorre, laa partecipazione pubblico-privata piùd'nata alle porte die pronta a entrare in funzione nei prossimi giorni, presentata oggi al Centro congressi Giovanni XXIII. Dotata di impianti Fer ibridi (fotovoltaico e idroelettrico) e con una potenza complessiva di 3.5 megawatt, la Cer Imotorre è potenzialmente in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di tutta la popolazione di Torre ...