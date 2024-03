8 marzo | vendita diretta opportunità al femminile | donna 68 | 5% incaricati vendite

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar. (Labitalia) - Le donne abbracciano la: da anni, il settore vede infatti una notevole presenza, rappresentata da donne di generazioni diverse. A confermare la tendenza, in occasione della Giornata internazionale della, sono i dati diffusi da Avedisco - Associazionedirette servizio consumatori, relativi alle sue aziende associate: su un totale di oltre 345.000alleoltre 236.000 sono donne. L'alta percentualenel settore delladimostra come questo modello di business sia in sintonia con le esigenze delle lavoratrici moderne, che cercano flessibilità e autonomia per una sinergia vincente tra vita familiare e lavoro. Il ...