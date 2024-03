8 marzo | Opera Duomo Firenze lancia la serie di podcast Voci di donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024), 12024 - Per la Giornata internazionale della donna, l'8, l'di Santa Maria del Fiorela nuovaoriginaledi: i monumenti deldiraccontati al femminile". Otte puntate, della durata di 15-20 minuti, con inizio il pomeriggio dell'8e a seguire ogni venerdì, spiega una nota, che racconteranno per la prima volta il vasto mondo femminile rappresentato nelle opere e nei monumenti deldi. Personaggi storici, biblici, evangelici, sante, eroine, artiste, che parleranno di sé e del proprio tempo. Figure femminili come la commovente fioraia rappresentata in un sarcofago ...