4 marzo | Giornata Internazionale contro l’HPV | vaccino gratuito ad accesso libero a Tolmezzo | Udine e Codroipo

(Di venerdì 1 marzo 2024) In occasione dellal’infezione da Papillomavirus Umano (HPV), il Dipartimento di Prevenzione di ASUFC organizza per lunedì 4delle sedute ad, senza appuntamento, per la vaccinazione. In Friuli Venezia Giulia ilè gratis per i ragazzi nati nel 2012 e per quelli più grandi non già vaccinati, fino ai 26 anni di età, oltre che per alcune categorie di persone adulte con particolari fattori di rischio per infezione o tumore (Delibera della Giunta Regionale N. 1549 del 6 ottobre 2023). Le sedute del 4sono dedicate ai giovani dagli 11 anni (nati nel 2012) ai 26 anni di età non già vaccinati; sarà possibile recarsi presso gli ambulatori di ...