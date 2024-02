Zielinski poteva essere del Milan «Non ci si mise d’accordo sul prezzo»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lunga intervista a Radio TV Serie A per Umberto Gandini, attuale presidente della Lega Basket Serie A, e storico dirigente dele della Roma: I 23 anni in rossonero? «Sono anni che rappresentano una buonissima parte della mia vita, una vita straordinaria per tante cose. Dal punto di vista sportivo è stata una cavalcata ineguagliabile, pensare oggi che una squadra possa fare come quela livello internazionale è molto difficile, sono cambiati tantissimi riferimenti del mondo, in generale. È stata una crescita personale e professionale, una vera famiglia, perché ho passato praticamente una metà di vita col. Momento più indimenticabile? È facile rispondere con la prima finale di Champions vinta,-Barcellona ad Atene del 1994. La mia esperienza era iniziata con la sconfitta subita a Monaco di Baviera ...