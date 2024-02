Zeman non molla | “Pronto a tornare in panchina settembre” La promessa al primario | “Massimo 4 sigarette e 3 caffè al giorno”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Sonoin campo a”. Zdeneknoned èa fare sacrifici perin. Lo ha promesso aldi cardiologia della clinica Pierangeli, il dottor Stefano Guarracini, dopo il nuovo ricovero e l’operazione per l’applicazione di 4 stent coronarici. Il boemo è ora atteso da periodo di riposo di 2-3 mesi per il decorso post operatorio. “Tutto si è svolto secondo la tabella di marcia – ha spiegato il chirurgo alla Gazzetta dello Sport – Il mister sta bene. I controlli post-operatori di routine hanno evidenziato un quadro molto confortante, sia per il cuore che per la carotide. Domani (oggi, ndr ) sarà dimesso eosserverà un periodo medio-breve di recupero di un ...