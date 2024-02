(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il Wall Street Journal riporta un messaggio recapitato all'inizio del mese da un corriere ad una riunione dellaship diin esilio a Doha. "L'alto numero di vittime civili sta aumentando la pressione mondiale su Israele per fermare la guerra"

L’esercito israeliano ha recuperato un video del leader di Hamas Yahya Sinwar in un tunnel con accanto la moglie e «due o tre» dei suoi figli. Si tratta del ... (open.online)

Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza: "Gli israeliani sono proprio dove li vogliamo": Il Wall Street Journal riporta un messaggio recapitato all'inizio del mese da un corriere ad una riunione della leadership di Hamas in esilio a Doha.huffingtonpost

A Gaza 30mila morti: ipotesi cessate il fuoco prima del 10 marzo: Oltre 30.000 palestinesi sono stati uccisi a Gaza dall'inizio dell’intervento militare di Israele, secondo il bilancio aggiornata dal ministero della sanità locale, che fa capo ad Hamas. Nella nota ...today

Gaza, trattative in salita. Hamas: "Le previsioni di Biden sulla tregua, un pio desiderio": La Radio militare israeliana, citata dai media, ha riferito, in base ad un rapporto senza fonte, che Hamas avrebbe risposto negativamente a una proposta di accordo per un cessate il fuoco temporaneo e ...gazzettadiparma