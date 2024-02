Xabi Alonso | accordo col Bayer per il futuro | per Liverpool e Bayern potrebbe…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024)e unincerto sulla panchina dellaLeverkusen: dalla Germania arrivano novità di quel che potrebbe succedere in estatee unincerto sulla panchina dellaLeverkusen: dalla Germania arrivano novità di quel che potrebbe succedere in estate. Secondo Sky Germany, il tecnico spagnolo avrebbe unverbale con i suoi attuali datori di lavoro per un addio a Leverkusen qualora si presentasse l’opportunità di assumere la guida din Monaco. Ovviamente non gratis perché il club potrebbe chiedere un indennizzo tra i 15 e i 25 milioni di euro per lasciare il tecnico.