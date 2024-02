WTA Austin 2024 | avanti Kalinina e Parry in Texas

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Prima parte di allineamento del tabellone ai quarti di finale effettuata al WTA 250 di, nel. Nel torneo giunto alla propria seconda edizione non ci sono particolari sorprese del mercoledì notte e neppure match di particolare combattività. Nessun problema per l’ucraina Anhelina, numero 1 del seeding, che elimina ciò che attualmente si può vedere della colombiana Camila Osorio, molto lontana dai vertici raggiunti un paio di stagioni fa. Nettissimo e incontrovertibile il 6-1 6-2 finale. Per lei ci sarà la francese Diane: la nizzarda è in lenta, ma costante ascesa e continua a mostrare buoni picchi di rendimento. E lo fa anche contro la russa Kamilla Rakhimova, sconfitta con un doppio 6-3. WTA San Diego: Pegula si qualifica per i quarti, Boulter elimina Haddad Maia L’unico ...