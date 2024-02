Willwoosh | il primo youtuber più famoso in Italia

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nome: GuglielmoCognome: ScillaAnno di nascita: 1987Città: RomaPiattaforme: YouTubeCategoria: Comedy Chi èPer gli internauti più navigati,è un nome che ormai fa parte della storia. Nato a Roma nel 1987, Gabriele Scilla – questo il suo nome di battesimo – si diploma al liceo classico Giulio Cesare per poi postare i suoi primi contenuti su YouTube. La sua simpatia e le sue parodie dei film più famosi lo rendono subito popolare: nel 2011, infatti, il suo canale è il più visitato d’. Tra il 2013 e il 2015 si prende una pausa, dopo la quale inaugura la rubrica Vita Buttata in cui trasmette i messaggi vocali mandati dai suoi follower per commentare i temi di attualità precedentemente proposti dallo stesso Guglielmo sul gruppo Facebook ufficiale. Nel frattempo, grazie al suo talento viene scritturato per ...