WhatsApp | da oggi potrete dirgli definitivamente addio se avete questo cellulare

(Di giovedì 29 febbraio 2024), da, ma solo setipo di dispositivo elettronico: tutto quello che serve sapere a riguardo A partire dalla giornata di, giovedì 29 febbraio 2024, poterete dire. Ovviamente solo per alcuni modelli di(smartphone). In particolar modo quelli che non sono più del tutto nuovi (anche se la gente continua ad usarli). Dalla fine dimese, infatti, non si potrà più utilizzare l’app messaggistica istantanea più famosa al mondo. Una decisione che è stata presa da Meta.da(Ansa ...

A partire da oggi , giovedì 29 febbraio 2024, WhatsApp non sarà più utilizzabile su una serie di modelli di smartphone più vecchi, a causa di un aggiornamento ... (chiccheinformatiche)

Grano dall'estero, importazione incontrollata e prezzo in picchiata. Coldiretti: "Siamo già in perdita": Continua a scendere, inesorabile, il prezzo del grano. Dal 24 gennaio - giorno in cui si è registrato l'ultimo 'invariato' ad oggi, il prezzo è sceso ogni settimana arrivando a 362 euro a tonnellata.foggiatoday

Ragazzo legato e picchiato con un mattone per 190 euro: Mani e piedi legati, bocca tappata e colpi su tutto il corpo. Un ragazzo di 20 anni, cittadino egiziano, è stato picchiato e rapinato mercoledì mattina in un residence in piazza Unità d'Italia a Pero ...milanotoday

Evade dai domiciliari, costringe un 16enne a spogliarsi minacciando di mettere il video sui social: Il grave atto di bullismo accade a Castel San Pietro, nel Bolognese. Il 19enne finisce in carcere con le accuse di evasione, tentata estorsione e riduzione in schiavitù ...ilrestodelcarlino