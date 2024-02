WEC | la stagione parte il 2 marzo in Qatar Ferrari | Lamborghini e Isotta Fraschini in pista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Poche competizioni, nel mondo dell’automobilismo, regalano emozioni come il World Endurance Championship (WEC). La2024 è ai nastri dinza, e si preannuncia decisamente avvincente. “Il WEC non è mai stato così in salute come in questo momento”, ci spiega in esclusiva, Frédéric Lequien, amministratore delegato di WEC. “Nel 2023 abbiamo avuto 13 iscrizioni full-time di Hypercar e nel 2024 questo numero è salito a 19, quindi, abbiamo potuto riscontrare un aumento ben del 46% in una sola”. “A questo si aggiunge il debutto della nuovissima classe LMGT3 – è stata eliminata la categoria intermedia dei prototipi LMP2- che, come la Hypercar, è stata super gettonata. Quest’anno abbiamo ben 18 iscritti in GT3. In entrambe le categorie saranno 14 i costruttori in gara, Non credo che esista un altro campionato mondiale con ...