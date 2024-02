Vuelle | Wright-Foreman scalda i motori Il tassello che mancava all’attacco pesarese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La sua passione più grande fuori dal campo di basket è l’arte. Quando ha saputo che Pesaro dista appena mezz’ora da Urbino è esploso di gioia al pensiero che nel suo giorno libero potrà ammirare dal vivo i quadri di Raffaello. I giocatori americani a volte, sono sorprendenti: molti di loro non sembrano troppo interessati al luogo in cui vengono a giocare, basta che gli suggerisci un buon ristorante dove andare a mangiare e sono a posto. Altri, come Writgh, amano parlare degli studi che hanno fatto al college e dissertare dei dipinti di Michelangelo, Leonardo e, perché no, di Raffaello. "Gli abbiamo promesso che alla prima vittoria che ci aiuterà a conquistare lo portiamo a Palazzo Ducale" sorride il ds Stefano Cioppi. Lo sbarco del newyorchese ha portato una ventata di freschezza su un ambiente che ha bisogno come il pane di energie positive: "Un ragazzo ...